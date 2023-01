Cina contro Nato, 'metta da parte mentalità Guerra Fredda'

La Cina è "un partner cooperativo di tutti i Paesi del mondo e non minaccia gli interessi di alcun Paese", chiedendo alla Nato di mettere da parte la "mentalità da Guerra Fredda". E' la risposta della portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning a quanto affermato dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg che, durante la sua visita in Corea del Sud, ha detto di ritenere necessario comunicare con Pechino e di cooperare su questioni come il controllo degli armamenti e il cambiamento climatico, ma anche di dover chiarire "le sfide che la Cina pone ai valori, agli interessi e alla sicurezza della Nato".