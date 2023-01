Sacrestano ucciso in attacco con machete in Spagna

Un sagrestano è stato ucciso in un attacco con coltello nel sud della Spagna. Lo riferisce la polizia, aggiungendo che un prete è rimasto ferito.

La polizia ha arrestato un uomo come presunto autore dell'attacco che avrebbe compiuto con un machete secondo fonti del Ministero dell'Interno spagnolo citate dall'Efe. Una persona è risultata ferita gravemente all'interno della chiesa di San Isidro di Algeciras, dove è avvenuta l'irruzione attorno alle 20. La persona deceduta è invece morta all'esterno della chiesa.

Sui fatti sono in corso indagini, la natura dell'attacco non è stata ancora determinata, aggiungono le stesse fonti. .