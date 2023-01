Spagna: su attacco con machete si indaga per terrorismo

(ANSA) - MADRID, 25 GEN - Una delle linee di indagine seguite dalle autorità per l'attacco con machete in Spagna è quella di un possibile attacco terroristico. Lo riferiscono fonti giudiziarie alle agenzie di stampa Efe ed Europa Press. Fonti del ministero dell'Interno spagnolo hanno indicato che i feriti sono più di uno, anche se il numero non è stato specificato. I quotidiani El País ed El Mundo parlano di quattro feriti in totale. (ANSA).