Covid: Merkel: 'Ho fatto un errore, va corretto in tempo'

"È stato un errore, e gli errori vanno corretti in tempo, questo è ancora possibile. Me ne assumo la responsabilità". Secondo Spiegel è quello che avrebbe detto Angela Merkel, all'inizio del vertice Stato-Regioni, annunciando l'annullamento del lockdown rafforzato per Pasqua. "Chiederò scusa al Paese", avrebbe anche aggiunto la cancelliera.

Angela Merkel ha invitato a sorpresa i ministri presidenti dei Laender a nuove consultazioni sulle misure anticovid per oggi alle 11. Lo ha annunciato il presidente della Cdu Armin Laschet, parlando al consiglio regionale della Vestfalia. L'invito arriva dopo le forti critiche alle conclusioni del vertice notturno di due giorni fa, che ha deciso il lockdown rafforzato per i giorni di Pasqua e il prolungamento delle chiusure fino al 18 aprile. Laschet ha ribadito al necessità del lockdown.