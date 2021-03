Covid, Johnson: 'La terza ondata è una prospettiva concreta'

Il Regno Unito deve essere conscio della prospettiva concreta di "una terza ondata" di ritorno dall'Europa continentale di contagi da Covid alimentati dalle varianti. Lo ha detto Boris Johnson a Downing Street, insistendo sulla stretta adottata ai confini e restando molto cauto sui tempi di ripresa dei viaggi internazionali. Il premier ha poi insistito su vaccini, confermando l'obiettivo di arrivare a "offrire una prima dose" a tutti gli adulti over 18 nel Regno per il 31 luglio. Mentre i consulenti Chris Whitty e Patrick Vallance hanno evocato anche la possibile necessità di ulteriori vaccinazioni in autunno tarate sulle varianti.