Terremoto di magnitudo 7.5 in Giappone, onde tsunami sulla costa Ovest

Le prime onde di tsunami causate da una serie di forti terremoti sulla costa del Giappone centro-occidentale stanno arrivando a riva: lo ha reso noto l'agenzia meteorologica del paese (Jma). Onde alte 1,2 metri hanno già colpito il porto di Wajima, sulla penisola di Noto, all'estremità settentrionale della prefettura di Ishikawa. La Jma ha avvertito in mattinata che le onde potrebbero raggiungere fino a cinque metri di altezza.



Un secondo forte terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito oggi la costa centro-occidentale del Giappone, poco lontano dall'epicentro del sisma precedente di magnitudo 7.5: lo riporta l'Istituto geofisico statunitense (usgs) sul suo sito. Entrambi i terremoti sono stati registrati nella prefettura di Ishikawa, ad una profondità di 10 km.



In precedenza c'era stata una scossa di magnitudo 5.5 nella stessa zona. Non si hanno ancora notizie di eventuali vittime, feriti o danni

Le autorità giapponesi hanno ordinato alla popolazione di evacuare la zona colpita dal violento terremoto. "Tutti i residenti devono evacuare immediatamente su terreni più elevati", ha dichiarato l'emittente nazionale Nhk dopo che il terremoto ha colpito la regione di Noto, nella prefettura di Ishikawa, intorno alle 16:10 ora locale (le 8:10 in Italia).

