Iran: ucciso un ayatollah membro Assemblea degli Esperti

Un membro dell'Assemblea degli Esperti, l'ayatollah Abbas Ali Soleimani, è stato assassinato oggi a Babolsar, nel nord dell'Iran: lo rende noto l'Irna, aggiungendo che uomini armati sono stati arrestati. L'Assemblea degli Esperti è formata da 88 membri ed è responsabile della nomina della Guida Suprema, la massima autorità del Paese. Soleimani, 75 anni, ex rappresentante del leader Ali Khamenei nella provincia del Sistan-Baluchestan e leader della preghiera del venerdì in diverse città iraniane, è stato ucciso in una banca. Secondo i media locali, altre tre persone sono rimaste ferite nell'attentato.

La Corte legale di Teheran ha condannato il governo degli Stati Uniti e alcune entità ed individui a pagare una multa da 312,95 milioni di dollari per danni materiali e morali alle famiglie delle vittime di due attacchi terroristici in Iran risalenti al 2017. Nel giugno del 2017 un gruppo di uomini armati, ritenuti dall'Iran membri dell'Isis, attaccò il Parlamento e uccise a colpi di arma da fuoco alcuni impiegati e persone. Contemporaneamente all'attacco, un altro gruppo sempre ritenuto appartenente all'Isis dall'Iran effettuò un attacco suicida nei pressi del santuario del fondatore della Repubblica islamica Rouhollah Khomeini uccidendo 17 persone. Teheran ritiene che Washington sostenga l'Isis e che sia responsabile di questi attacchi. "L'azione legale è separata dalle misure di ritorsione che saranno prese dall'Iran o che sono già state adottate", ha fatto sapere il dipartimento per gli Affari internazionali della Magistratura iraniana in una dichiarazione citata da Irna. Tra gli individui condannati per un presunto ruolo a sostegno di gruppi terroristici, tra cui l'Isis, ci sono gli ex presidenti statunitensi Barak Obama e George W. Bush e l'ex comandante del Centcom Tommy Franks. La sentenza di Teheran ha condannato anche il governo degli Stati Uniti, la Cia, il Centcom, il Dipartimento del Tesoro, l'azienda Lockheed Martin e la compagnia American Airways.

Le giornaliste iraniane Niloofar Hamedi e Elaheh Mohammadi sono state accusate di "collaborazione con il governo ostile degli Stati Uniti d'America, di collusione contro la Sicurezza nazionale e di attività propagandistiche contro il regime" di Teheran. Lo ha fatto sapere il portavoce della Magistratura iraniana, Masoud Satayshi, come riporta il quotidiano riformista Shargh con cui una delle due reporter lavorava. Le due giornaliste erano state arrestate a fine settembre, durante le proteste anti governative in corso in varie città del Paese, dopo avere scritto articoli su Mahsa Amini, la 22enne di origine curda morta il 16 settembre a Teheran dopo essere stata messa in custodia dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto.

Il Belgio e l'Iran hanno concordato uno scambio di detenuti che interesserà l'iraniano Assadollah Assadi e il belga Olivier Vandecasteele: la ha reso noto oggi il portavoce della magistratura Massoud Setayeshi. "Il Belgio e l'Iran si scambieranno il prigioniero iraniano Assadollah Assadi e il cittadino belga Olivier Vandecasteele, sulla base di un accordo sullo scambio di prigionieri", ha detto Setayeshi citato dalla tv di Stato. "I due prigionieri saranno liberati dopo il completamento dei protocolli", ha aggiunto.