Hrw,'polizia iraniana ha torturato e violentato minorenni'

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Le forze di sicurezza iraniane che reprimono le proteste diffuse nel Paese hanno ucciso, torturato, violentato e fatto sparire dei minorenni: lo ha dichiarato oggi Human Rights Watch. Le autorità di Teheran - secondo il rapporto pubblicato sul sito di Hrw - hanno anche arrestato, interrogato e perseguito minorenni in violazione delle garanzie legali, i giudici hanno impedito alle famiglie di assumere avvocati per difenderli, li hanno condannati con accuse vaghe e li hanno processati al di fuori dei tribunali che hanno giurisdizione. Le forze di sicurezza hanno arrestato bambini senza avvisare le famiglie, a volte per settimane. (ANSA).