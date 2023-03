Colloquio a sorpresa tra Blinken e Lavrov: 'Mosca cessi una guerra ingiusta'

Colloquio a sorpresa tra il ministro degli Esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Antony Blinken. A Delhi, a margine del G20 dei ministri degli esteri, c'è infatti stato un "breve incontro" tra i due, per la prima volta dall'inizio della guerra. Lo ha riferito un funzionario americano. Blinken ha ribadito a Lavrov l'impegno degli Stati Uniti a sostenere l'Ucraina, ha fatto pressione sulla Russia affinché revochi la sua decisione di sospendere il trattato nucleare New START e ha sollecitato il rilascio del prigioniero statunitense Paul Whelan, ha dichiarato il funzionario a condizione di anonimato.

"Ho chiesto a Lavrov di mettere fine a questa aggressione ingiusta e lavorare ad una pace durevole". Lo ha detto Antony Blinken in una conferenza stampa a New Delhi. "Ho detto al ministro degli Esteri russo quello che l'Onu ha chiesto una settimana fa: mettete fine adesso ad una aggressione ingiusta e impegnatevi per una pace durevole", ha detto Blinken dopo il suo breve incontro con Lavrov a margine del G20. "Putin - ha aggiunto il segretario di Stato americano - non ha mai mostrato interesse per la pace". Inoltre ha precisato Blinken "Ho chiesto alla Russia di invertire la sua decisione irresponsabile di sospendere New Star e di rientrare nell'accordo".

"Gli Stati Uniti hanno fatto una proposta sera per il rilascio di Paul Whelan. Mosca dovrebbe accettarla". Lo ha detto Antony Blinken in una conferenza stampa a New Delhi riferendo del suo breve incontro con il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. "Gli ho parlato dell'ingiusta detenzione di Paul come ho fatto in altre occasioni. Siamo determinati a riportare a casa lui e tutti i cittadini americani ingiustamente detenuti nel mondo", ha detto il segretario di Stato. Ex Marine, Whelan è stato arrestato in Russia nel dicembre 2018 con l'accusa di spionaggio. Nel giugno del 2020 è stato condannato a 16 anni di carcere.

Secondo il funzionario Usa durante l'incontro, durato meno di dieci minuti, il segretario di Stato americano ha voluto "dare un messaggio diretto" e ha esortato la Russia a impegnarsi con l'Ucraina sulla base delle richieste avanzate dal Presidente Volodymyr Zelensky. "Rimaniamo fiduciosi che i russi [...] si impegnino in un processo diplomatico che possa portare a una pace giusta e duratura", ha dichiarato.

Anche il ministero degli Esteri di Mosca ha confermato l'incontro, spiegando che Lavrov ha "conversato brevemente" con Blinken a margine del G20, ma "non ci sono stati negoziati".