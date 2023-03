Divisi sull'Ucraina, salta la dichiarazione congiunta al termine del G20

Il ministro degli esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar, padrone di casa del summit, conferma che non ci sarà una dichiarazione congiunta del G20 a causa delle divisioni sull'Ucraina. "Sulla questione che riguardava il conflitto in Ucraina ci sono state divergenze, differenze che non siamo riusciti a conciliare tra le varie parti", ha dichiarato Jaishankar ai giornalisti. Poco prima il ministro degli Esteri spagnolo aveva definito "improbabile" che la Russia avrebbe accettato una dichiarazione comune del G20 e quello russo Serghei Lavrov è tornato ad accusare Usa ed Europa. "L'Occidente ha sacrificato tutte le questioni che dovrebbero essere al centro dell'agenda del G20 per le sue ambizioni in Ucraina", ha detto.