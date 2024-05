Milei spegne i social e le pagine web della radio-tv pubblica

In Argentina il governo di Javier Milei nel quadro di quello che ha definito un "processo di riorganizzazione" dell'intero sistema di stazioni radiotelevisive di proprietà dello Stato, ha sospeso la trasmissione e la diffusione di qualsiasi tipo di contenuto sulle reti sociali e sui siti web dei media pubblici.

Lo stop interessa i canali digitali di Tv Publica, Radio Nacional, Canal Encuentro e Pakapaka.

In un comunicato ufficiale si spiega che la misura resterà in vigore fino a quando "saranno stati riorganizzati i processi di lavoro e di produzione dei contenuti". La misura è entrata in vigore dalla mezzanotte e segue lo stop delle attività dell'agenzia di stampa statale Telam dei mesi scorsi, accusata dal presidente argentino di essere un microfono "per la propaganda kirchnerista".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA