Sky anticipa, Sunak ha deciso: elezioni anticipate il 4 luglio

Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha deciso di avviare le procedure per lo scioglimento della Camera dei Comuni, indicando la data del 4 luglio per le elezioni politiche nel Regno Unito: la cui convocazione è anticipata così di circa 6 mesi rispetto alla scadenza naturale della legislatura. Lo anticipa Sky News, mentre è in corso a Londra un Consiglio dei ministri ad hoc. I sondaggi danno da mesi l'opposizione laburista di Keir Starmer in netto vantaggio sui conservatori, al potere da 14 anni.

Sunak, ha ribadito oggi ancora una volta di voler convocare le prossime elezioni politiche nel Regno Unito "nella seconda metà dell'anno", sullo sfondo di una legislatura destinata a scadere comunque a dicembre; ma ha glissato sulle voci e le congetture che si ricorrono da settimane sul possibile azzardo di un voto in estate.

Il premier conservatore - il cui partito resta largamente indietro nei sondaggi rispetto all'opposizione laburista, malgrado le promesse di una stretta sull'immigrazione e gli ultimi dati positivi sul calo dell'inflazione sbandierati oggi stesso - è stato sollecitato sull'argomento nel Question Time del mercoledì alla Camera dei Comuni da Stephen Flynn, capogruppo degli indipendentisti scozzesi dell'Snp. Flynn gli ha chiesto provocatoriamente se abbia "paura" di annunciare la data del voto (che nel sistema britannico spetta al capo del governo proporre) e magari di convocarlo "in estate" . Domanda a cui Sunak ha risposto con una risata difensiva, limitandosi a ricordare di aver "ripetutamente detto che le elezioni si terranno nella seconda metà" del 2024; non senza rivolgere peraltro all'aula un messaggio già da campagna elettorale nell'evocare la scadenza delle urne come il momento in cui i britannici "potranno scegliere" fra gli impegni Tory su "sicurezza ed economia" e l'assenza di programmi chiari imputata al Labour di Keir Starmer.

Secondo i calcoli dei commentatori, Sunak dovrebbe annunciare lo scioglimento del Parlamento nel giro di due o tre settimane al massimo, se volesse giocarsi la carta di un voto a luglio, tenuto conto dei 40 giorni di campagna elettorale prescritti dalla legge. Altrimenti se ne riparlerà dopo la pausa estiva dei lavori di Westminster, vale a dire non prima di ottobre (in caso di convocazione entro metà settembre) o di novembre.



Le speculazioni dei media

Ma prendono quota intanto sui media britannici le attese di un possibile annuncio pre-elettorale di Sunak, forse nella giornata di oggi. In ballo ci potrebbe sulla carta la convocazione delle elezioni politiche per il 4 luglio (circa sei mesi prima della scadenza naturale della legislatura); il preannuncio di una data a più lunga gittata per un voto in autunno; o, infine, un ultimo rimpasto di governo prima del ricorso alle urne in calendario comunque entro l'anno.

Il Consiglio dei ministri è stato convocato per le 16 (le 17 italiane) e, a conferma dell'importanza dell'appuntamento, si è avuto notizia del rientro anticipato di qualche ora del titolare degli Esteri, David Cameron, da una missione in Albania, e del rinvio di qualche ora di un viaggio oltre confine del responsabile della Difesa, Grant Shapps: entrambi chiamati a essere presenti.

La convocazione del voto viene incoraggiata nel frattempo dall'opposizione laburista di Keir Starmer, largamente favorita nei sondaggi sul partito conservatore e speranzosa di tornare al potere dopo 14 anni, che ricorda di averla sollecitata a Sunak da tempo e fa sapere di sentirsi "pronta".

Mentre l'ipotesi di un rimpasto viene suffragata dall'improvvisa cancellazione della partecipazione del cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, a un talk show televisivo serale. Tenuto conto che il moderato Hunt, protagonista in questi mesi della stabilizzazione dell'economia britannica, è tra i candidati a essere sostituiti prima del voto, stando ai media: magari per far spazio a una figura più disponibile a moltiplicare i tagli fiscali in chiave pre-elettorale e, in ogni caso, essendo titolare di un collegio elettorale di deputato che i sondaggi attuali danno quasi sicuramente per perso dai Tories.

