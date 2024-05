Sunak convoca elezioni anticipate per il 4 luglio

Il Regno Unito andrà alle elezioni il 4 luglio. Lo ha confermato il primo ministro Rishi Sunak, annunciando formalmente la convocazione del voto alla nazione da Downing Street sotto un cielo piovoso e disturbato dal rumore di fondo di note musicali di altoparlanti di dimostranti che protestavano.

Sunak ha detto di aver informato re Carlo, III in veste di capo di Stato, mentre ha rivendicato di aver aiutato il Paese a uscire dalle "più grandi sfide dalla Seconda Guerra Mondiale" vissute negli ultimi 4 anni, dai contraccolpi della pandemia a quelli della guerra della Russia in Ucraina. Ha poi evocato un futuro migliore.

L'elezione è dunque anticipata di circa 6 mesi rispetto alla scadenza naturale della legislatura. I sondaggi danno da mesi l'opposizione laburista di Keir Starmer in netto vantaggio sui conservatori, al potere da 14 anni.

Poche ore prima, lo stesso Sunak aveva confermato di voler convocare le prossime elezioni politiche nel Regno Unito "nella seconda metà dell'anno", sullo sfondo di una legislatura destinata a scadere comunque a dicembre; ma ha glissato sulle voci e le congetture che si ricorrono da settimane sul possibile voto in estate.

Il premier conservatore - il cui partito resta largamente indietro nei sondaggi rispetto all'opposizione laburista, malgrado le promesse di una stretta sull'immigrazione e gli ultimi dati positivi sul calo dell'inflazione sbandierati oggi stesso - è stato sollecitato sull'argomento nel Question Time del mercoledì alla Camera dei Comuni da Stephen Flynn, capogruppo degli indipendentisti scozzesi dell'Snp.

Flynn gli ha chiesto provocatoriamente se abbia "paura" di annunciare la data del voto (che nel sistema britannico spetta al capo del governo proporre) e magari di convocarlo "in estate" . Domanda a cui Sunak ha risposto con una risata difensiva, limitandosi a ricordare di aver "ripetutamente detto che le elezioni si terranno nella seconda metà" del 2024; non senza rivolgere peraltro all'aula un messaggio già da campagna elettorale nell'evocare la scadenza delle urne come il momento in cui i britannici "potranno scegliere" fra gli impegni Tory su "sicurezza ed economia" e l'assenza di programmi chiari imputata al Labour di Keir Starmer.

Un appuntamento cruciale

Il Consiglio dei ministri era stato convocato per le 16 (le 17 italiane) e a conferma dell'importanza dell'appuntamento, si è avuto notizia del rientro anticipato di qualche ora del titolare degli Esteri, David Cameron, da una missione in Albania, e del rinvio di qualche ora di un viaggio oltre confine del responsabile della Difesa, Grant Shapps: entrambi chiamati a essere presenti.

La convocazione del voto è stata incoraggiata nel frattempo dall'opposizione laburista di Keir Starmer, largamente favorita nei sondaggi sul partito conservatore e speranzosa di tornare al potere dopo 14 anni, che ricorda di averla sollecitata a Sunak da tempo e fa sapere di sentirsi "pronta".

