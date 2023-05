Austria: un altro lupo abbattuto in Carinzia, è il quarto

(ANSA) - BOLZANO, 30 MAG - La Carinzia ha abbattuto un altro lupo, il quarto dall'entrata in vigore del nuovo regolamento per il prelievo di cosiddetti animali problematici.

L'ordinanza era stata firmata a metà maggio, perché l'animale in più occasioni era stato notato in zone abitate.

L'abbattimento - spiega il land Carinzia in una nota - è avvenuto "nelle immediate vicinanze di stalle". Attualmente altri sette lupi possono essere prelevati. (ANSA).