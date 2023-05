'L'auto e la scorta di Lukashenko sono state viste ieri a Minsk'

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Secondo il gruppo di monitoraggio bielorusso Gayun, il corteo del presidente Alexander Lukashenko è stato visto ieri a Minsk mentre si dirigeva verso la sua residenza dopo le voci di un suo ricovero in ospedale a Mosca.

Lo riferiscono i media ucraini citando Gayun. Il gruppo di monitoraggio afferma quindi di non poter confermare il ricovero di Lukashenko in ospedale nella capitale russa. . (ANSA).