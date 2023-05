I servizi russi arrestano due ucraini: 'Volevano sabotare i siti nucleari'

Il Servizio di sicurezza russo (Fsb), riferisce la Tass, ha reso noto di aver arrestato due ucraini che secondo le indagini pianificavano attentati alle centrali nucleari russe per spegnerne i reattori. "Un gruppo di sabotatori dell'intelligence straniera ucraina... ha cercato di far saltare circa 30 linee di trasmissione di energia presso le centrali nucleari di Leningrado e Kalinin" all'inizio di maggio per "spegnere i reattori nucleari", ha dichiarato l'Fsb in un comunicato, aggiungendo di aver arrestato due cittadini ucraini.

Secondo le agenzie di intelligence statunitensi, dietro l'attacco con droni al Cremlino di tre settimane fa ci sarebbero i servizi segreti ucraini. Lo scrive il New York Times. Le agenzie americane non sanno esattamente chi abbia compiuto l'attacco, ma presumono che sia parte di una serie di operazioni segrete orchestrate dall'intelligence di Kiev. Le fonti del Nyt hanno riferito che non è chiaro se il presidente ucraino Volodymyr Zelensky o i suoi alti funzionari fossero a conoscenza dell'operazione.

Le autorità di Sebastopoli hanno intanto reso noto che l'esercito di Mosca ha abbattuto la notte scorsa due droni vicino alla città della Crimea, mentre altri sono stati neutralizzati dai sistemi di difesa elettronici. Secondo quanto riportano i media ucraini, il governatore di Sebastopoli insediato dai russi, Mykhailo Razvozhaev, ha detto che l'attacco è avvenuto vicino al villaggio di Kacha, nel distretto di Nakhimovsky. "Nella notte, i nostri militari hanno respinto un altro attacco di droni a Sebastopoli. Nessuna struttura nella città è stata danneggiata. Tutte le agenzie continuano a monitorare la situazione", ha affermato Razvozhaev.

Esplosioni segnalate nella notte a Kiev e in altre quattro regioni dell'Ucraina, secondo i media locali. Oltre che nell'oblast di Kiev deflagrazioni sarebbero avvenute in quelli di Kharkiv, Leopoli, Rivne e Khmelnytskyi. L'aeronautica di Kiev ha riferito che le forze ucraine hanno distrutto tutti i 36 droni kamikaze lanciati dalla Russia la notte scorsa.

La Wagner lascia Bakhmut

Intanto, il il capo e fondatore della milizia privata russa Yevgeny Prigozhin riferisce su Telegram che "il gruppo di combattenti della Wagner ha iniziato a ritirarsi da Bakhmut". E posta un video con saluti e strette di mano tra lui e i militari a volto coperto