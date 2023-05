Ucraina, la Wagner annuncia la presa di Bakhmut

Le forze russe hanno preso il controllo della città di Bakhmut. Lo sostiene il fondatore del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, citato da Interfax. "Oggi, (...) Bakhmut è stata completamente presa", ha riferito il servizio stampa di Prigozhin in una dichiarazione.

L'esercito ucraino ha negato che i mercenari Wagner abbiano preso il pieno controllo della città di Bakhmut e ha riferito che le sue truppe continuano a combattere. "E' falso. Le nostre unità stanno combattendo a Bakhmut", ha detto il portavoce militare Serhiy Cherevaty, citato da Sky News, dopo che il capo del gruppo mercenario russo Prighozin ha dichiarato che le sue forze hanno preso il pieno controllo della città.

Notte di raid su Kiev

Dopo la mezzanotte di ieri è stato annunciato un allarme aereo nelle regioni di Kiev, a Kiev e Chernihiv. Il capo dell'ufficio del presidente, Andriy Yermak, ha esortato le persone a prestare attenzione all'allarme e a non interrompere il lavoro delle forze di difesa aerea, spiegando che "la difesa aerea sta operando intorno allo spazio aereo della capitale. "Rimanete nei rifugi fino alla fine dell'attacco!", hanno avvertito le autorità. Successivamente, il capo dell'amministrazione militare di Kiev, Serhiy Popko, ha informato che le forze ucraine hanno distrutto la notte scorsa tutti i droni lanciati dalla Russia contro Kiev. In un messaggio su Telegram, come riporta Ukrinform, Popko ha detto che "tutti gli obiettivi aerei rilevati sono stati distrutti dalle forze e dai mezzi della nostra difesa aerea. I colpi su Kiev sono stati evitati!".

Agenzia ANSA Isw, le forze ucraine evitano l'accerchiamento russo a Bakhmut - Mondo Ma la cittadina del Donetsk resta l'obiettivo del momento per Mosca (ANSA)

Come riportato in precedenza, detriti di droni hanno provocato un incendio sul tetto di un edificio durante l'attacco. Il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko ha parlato di un "incendio causato dalla caduta di detriti nel quartiere Dnipro della capitale", sottolineando che le fiamme sono divampate "sul tetto di un edificio di 9 piani in uno dei complessi residenziali nel distretto. Tutti i servizi funzionano in loco. Le informazioni

sulle vittime non sono ancora state ricevute". Cinque civili sono stati uccisi invece, tra venerdì e sabato, in seguito ai bombardamenti russi nelle regioni

di Kherson, Kharkiv e Donetsk: lo hanno reso noto le rispettive amministrazioni militari regionali, come riporta il Kyiv Independent.