Kiev, 'Putin teme un colpo di Stato interno'

Il presidente russo Vladimir Putin "non si fida dell'ambiente attorno a lui" e "teme un colpo di Stato interno". Lo ha sostenuto il capo dell'intelligence militare di Kiev, Kyrylo Budanov, in un'intervista al giornalista Dmytro Komarov diffusa sul canale YouTube 'World Inside Out' e citata dal canale Telegram dei media online del ministero della Difesa ucraino.

Secondo Budanov, inoltre, "la Russia si sta preparando attivamente all'aggressione contro l'Ucraina dal 2007" per poi "cogliere l'occasione nel 2014".