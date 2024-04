"Rivolgo al Presidente del Senato, Ignazio La Russa, le espressioni della più sentita solidarietà per la foto pubblicata su Facebook che lo ritrae a testa in giù.

Esprimo ferma condanna per questa iniziativa lesiva delle Istituzioni".

Lo dichiara il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA