G7: Zelensky presente a sorpresa, botta e risposta Meloni-Trudeau sui diritti Lgbt

Il Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa ucraino ha confermato che il Presidente Volodymyr Zelensky parteciperà di persona al vertice del G7 in Giappone. Si tratta della prima visita del capo di Stato in Asia dall'inizio dell'invasione russa. "Chi avrebbe dubitato che il nostro presidente non sarebbe stato presente al vertice del G7 a Hiroshima, eravamo sicuri che il nostro presidente sarebbe stato presente, ovunque il Paese ne avesse bisogno, in qualsiasi parte del mondo, per risolvere i problemi di sostenibilità del nostro Paese", ha detto il segretario del Consiglio alla tv ucraina. A Hiroshima "saranno adottate misure molto importanti e quindi la presenza fisica di Zelensky è assolutamente importante per difendere gli interessi del Paese".

A Hiroshima ha preso il via la prima sessione di lavoro del G7, con focus sulla cooperazione e l'economia globale. Il primo ministro giapponese Fumio Kishida, padrone di casa, ha introdotto i lavori. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, era seduta al tavolo tra il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e il primo ministro canadese Justin Trudeau.

Proprio fra Trudeau e Meloni è avvenuto uno "scambio di opinioni" sui diritti Lgbt, come riporta un comunicato sul sito della presidenza canadese. Secondo i media canadesi presenti alla prima parte del bilaterale, Trudeau si è detto "preoccupato da alcune" delle posizioni "che l'Italia sta assumendo in merito ai diritti Lgbt". La premier, si legge nella nota canadese, "ha risposto che il suo governo sta seguendo le decisioni dei tribunali e non si sta discostando dalle precedenti amministrazioni".

Nel suo intervento durante la sessione di lavoro, focalizzata sull'economia globale, Meloni ha sottolineatoi che "abbiamo bisogno di una migliore e più efficace collaborazione con il Sud Globale. Occorre quindi lavorare insieme per dare forma a un ordine economico internazionale libero e aperto, concentrarci sull'espansione delle relazioni commerciali rimanendo fermi sui principi di apertura, trasparenza, concorrenza leale (perché nessun mercato può essere libero se non è anche equo) e Stato di diritto".

Per la presidente del Consiglio "c'è stata una lettura superficiale dei rischi della globalizzazione, si sono rafforzate le autocrazie, le democrazie si sono indebolite. Dobbiamo riprendere il controllo delle catene strategiche del valore".

Prima dell'avvio del G7 la presidente del Consiglio italiana ha visitato il Museo della Pace di Hiroshima. "Oggi chiniamo il capo e ci fermiamo in preghiera. Oggi non dimentichiamo che l'oscurità non ha l'ultima parola. Oggi ricordiamo il passato per scrivere, insieme, un futuro di speranza. Giorgia Meloni", ha scritto sul Libro d'onore. Il messaggio di ciascun leader sarà poi scolpito su una stele in pietra collocata nei pressi del monumento commemorativo.