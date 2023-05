Il ministro della Difesa russo Shoigu sul fronte di Zaporizhzhia

Il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, ha visitato il fronte della provincia di Zaporizhzhia, in Ucraina, che secondo molti osservatori militari potrebbe diventare il principale campo di battaglia nella annunciata controffensiva ucraina. Shoigu, riferisce l'agenzia Ria Novosti, ha ispezionato il centro di comando avanzato del gruppo Est dell'esercito, a cui appartengono le truppe di Mosca dispiegate in questa regione

Nuovi attacchi su Kiev ed altre regioni

Le forze russe hanno lanciato sull'Ucraina la notte scorsa 22 droni kamikaze Shahed e sei missili da crociera: lo ha reso noto l'Aeronautica militare di Kiev, come riporta Rbc-Ucraina. Le forze di difesa aerea hanno abbattuto 16 droni e tre missili da crociera Kalibr.

"Un altro massiccio attacco russo sull'Ucraina ieri sera. Decimo attacco aereo russo su Kiev nei 19 giorni di maggio. Un'altra notte insonne per molti di noi: lo Stato terrorista cerca di esaurire la difesa aerea ucraina e il popolo ucraino", ha scritto su Twitter Anton Gerashchenko, consigliere del governo di Kiev. "Ci sono stati danni in diverse regioni ucraine, una donna di 64 anni è rimasta gravemente ferita", ha aggiunto.

Bombe russe anche su 17 località della regione orientale ucraina di Kharkiv, dove un civile è rimasto ucciso, ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale Oleg Syniehubov, citato da Ukrinform. Altri due uomini sono rimasti feriti. Due abitazioni sono state distrutte e altre 13 sono state danneggiate, è stato riferito.

Intanto, gli Stati Uniti hanno fatto sapere agli alleati europei che non bloccheranno l'invio di jet F16 all'Ucraina. L'amministrazione Biden ha segnalato agli alleati europei nelle ultime settimane che gli Stati Uniti non bloccheranno l'export di aerei da combattimento F-16 in Ucraina, hanno riferito funzionari alla Cnn sottolineando di non aver ricevuto alcuna richiesta formale per l'invio dei jet. Tra i paesi europei che possiedono gli F16 Made in Usa, i Paesi Bassi hanno già manifestato la volontà di esportarli a Kiev. Le fonti hanno ribadito che Washington resta riluttante ad inviare i propri F16 all'Ucraina.