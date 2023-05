Cina, gli Usa stanno trasformando Taiwan in una polveriera

Le vendite di armi Usa a Taiwan "violano gravemente il principio della 'Unica Cina' e i tre comunicati congiunti sino-americani: di recente, Stati Uniti e Taiwan hanno continuato ad aumentare i legami militari" come per la nutrita delegazione di 25 contractor della Difesa statunitense che si sono recati a Taipei per partecipare al forum di cooperazione nel settore tenuto il 3 maggio. "Ciò dimostra ancora una volta - ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning - che gli Stati Uniti stanno trasformando Taiwan in una polveriera".