Kiev, il raid su Sebastopoli preparatorio per la controffensiva

L'incendio al deposito di petrolio di Sebastopoli, in Crimea, è un lavoro preparatorio prima della controffensiva dell'esercito ucraino, ha detto in tv la portavoce delle forze di difesa Sud di Kiev Natalya Gumenyuk. E ha osservato che minare la logistica del nemico è uno degli elementi di preparazione per le operazioni delle forze di difesa ucraine: "Questo lavoro è preparatorio a quell'ampia offensiva su vasta scala che tutti si aspettano", ha dichiarato.

Agenzia ANSA Kiev, 'terza e lunga telefonata fra Zelensky e Macron' - Mondo Focus sulla situazione sul fronte e sul prossimo vertice Nato a Vilnius (ANSA)

Ed è salito a quattro il numero delle vittime nella regione russa di Bryansk per un bombardamento sul villaggio di Suzemka - a 10 chilometri dalla frontiera con l'Ucraina - da parte delle forze armate di Kiev, ha reso noto il governatore regionale Alexander Bogomaz. Proseguono i bombardamenti russi nella regione di Kherson, nel sud dell'Ucraina: un civile è rimasto ucciso e un altro ferito in un raid su quartieri residenziali della zona. "Gli occupanti russi hanno sparato 27 volte sugli insediamenti pacifici della regione di Kherson. Hanno usato artiglieria, missili, mortai, carri armati e droni", ha informato l'amministrazione militare locale.