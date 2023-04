Kiev, 'terza e lunga telefonata fra Zelensky e Macron'

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avuto, per la terza volta, una lunga conversazione telefonica con il collega francese, Emmanuel Macron, nel giro di un mese. Lo riferisce il suo ufficio, citato da Unian, precisando che la telefonata è durata più di un'ora.

Zelensky ha informato Macron in maniera dettagliata della situazione al fronte e delle prospettive del suo sviluppo a maggio-giugno, oltre che sui bisogni prioritari delle forze di difesa ucraine.

I due hanno anche discusso dei preparativi per il vertice della Nato a Vilnius, dove dovrebbero essere prese decisioni sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina ed è stata avviata la procedura per invitare l'Ucraina. Altro tema sul tavolo è stata la cooperazione fra Kiev e gli altri partner internazionali per consolidare il loro sostegno alla "formula di pace" ucraina.