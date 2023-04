Erdogan, presunto capo dell'Isis 'neutralizzato' in Siria

(ANSA) - ISTANBUL, 01 MAG - Il "presunto capo" dell'Isis è stato "neutralizzato" in Siria. Lo ha annunciato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

"Il presunto capo di Daesh, nome in codice Abu Hussein al-Qurachi, è stato neutralizzato (ucciso) nel corso di un'operazione compiuta ieri dal Mit (i servizi segreti turchi) in Siria", ha dichiarato il presidente turco nel corso di un'intervista televisiva. (ANSA).