Ucraina, Kiev: 'Sale a 15 il numero dei civili uccisi a Uman'

Sono 15 i civili rimasti uccisi a Uman, in Ucraina centrale, nell'attacco lanciato prima dell'alba dall'esercito russo. Lo riferisce il ministero degli Interni ucraino nel suo ultimo aggiornamento sul bilancio delle vittime. L'aggiornamento è stato comunicato dal ministro degli affari interni ucraino Igor Klymenko citato da Unian. In totale, insieme con le due vittime di Dnipro (Ucraina orientale), sono 17 i morti provocati dagli attacchi russi di oggi. Il presidente ucraino Voldymyr Zelensky, postando su Telegram le foto dei bombardamenti su Uman scrive: "Le macerie vengono ancora rimosse. Possiamo sconfiggere il terrore russo solo insieme: con armi per l'Ucraina, con le sanzioni più dure contro lo Stato terrorista e con sentenze giuste per gli assassini".

I preparativi per la controffensiva ucraina "stanno per finire": lo afferma il ministro della Difesa Oleksii Reznikov nel giorno in cui l'Ucraina è stata colpita da vari raid russi. "Non appena ci sarà la volontà di Dio, le condizioni meteorologiche e la decisione dei comandanti, lo faremo", ha dichiarato in un briefing online, senza fornire una data per l'inizio della controffensiva, Kiev sta preparando da diversi mesi un contrattacco per respingere le forze russe da est e da sud.

"L'addestramento è in fase di completamento, perché oltre alle armi e all'equipaggiamento militare, anche il nostro personale militare deve padroneggiarlo. Abbiamo ricevuto sistemi molto moderni. Permettetemi di ricordarvi che oltre alla coalizione di carri armati che include principalmente i carri armati Leopard-2 più Challenger, e il Leopard-1 che arriverà poco dopo, stiamo aspettando gli Abrams. Ma gli Abrams non saranno usati in questa controffensiva, credo, anche se i nostri equipaggi sono già andati alle esercitazioni". "Ma, inoltre, disponiamo di un gran numero di veicoli corazzati di vario tipo: veicoli corazzati per il trasporto di personale e veicoli da combattimento di fanteria: Bradley, Marder, Stryker e CV 90 dalla Svezia. Anche qui i corsi preparatori sono in fase di completamento".

Le autorità ucraine hanno riferito di raid notturni russi in diverse città del Paese che avrebbero causato vittime e l'attivazione dei sistemi di difesa aerea di Kiev. I missili "hanno nuovamente ucciso alcuni civili a Dnipro. E' morta una giovane donna e un bambino di tre anni", ha spiegato su Telegram il sindaco della città, Borys Filatov. L'aeronautica ucraina ha annunciato di aver abbattuto 21 missili da crociera e due droni.

"Il 28 aprile 2023, intorno alle 4 del mattino, gli invasori russi hanno attaccato l'Ucraina da aerei strategici Tu-95 dalla regione del Mar Caspio. Le unità missilistiche antiaeree dell'Aeronautica Militare delle Forze Armate dell'Ucraina, in collaborazione con i sistemi di difesa aerea di altri componenti delle Forze di Difesa, hanno distrutto 21 dei 23 missili da crociera Kh-101/Kh-555, oltre a due Uav del livello operativo-tattico", ha scritto l'aeronautica su Telegram.

I missili russi hanno colpito invece questa mattina alcuni edifici residenziali, provocando la morte di dieci civili, fra i quali due bambini di dieci anni, e il ferimento di altri 17 a Uman, nella regione di Cherkasy, nell'Ucraina centrale. Lo ha reso noto il il ministro degli Interni ucraino Igor Klymenko. Nelle immagini e nei video pubblicati online si vede un palazzo in fiamme e gravemente danneggiato. Klymenko ha spiegato che "dieci edifici a più piani sono stati colpiti e danneggiati a Uman, e dobbiamo entrare in ogni appartamento per assicurarci che non ci siano feriti o morti. Ci sono 17 feriti, ricevono cure mediche. Tre bambini sono stati salvati".

Le sirene dei raid aerei hanno suonato intorno alla capitale Kiev a quasi due mesi dagli ultimi attacchi. Colpita anche Mykolaiv. "Le truppe russe hanno lanciato un massiccio attacco missilistico contro l'Ucraina", ha dichiarato il capo della polizia nazionale Igor Klymenko, come riporta Rbc-Ukraine.

"Questo terrore russo deve affrontare una risposta equa da parte dell'Ucraina e del mondo. E lo farà. Ogni attacco del genere, ogni atto malvagio contro il nostro Paese e il nostro popolo avvicina lo stato terrorista al fallimento e alla punizione, non viceversa, come pensano. Non dimenticheremo alcun crimine, non permetteremo a nessun invasore di sottrarsi alla responsabilità". Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commentando gli attacchi.