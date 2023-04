Il Vice premier russo in visita a Bakhmut

Il vice primo ministro russo Marat Khusnullin, responsabile per l'edilizia, ha visitato Bakhmut. Lo riferisce la Tass. Khusnullin ha detto di essersi recato a Bakhmut per valutare i progetti di ricostruzione dopo che la città sarà interamente sotto il controllo delle forze russe. "Abbiamo l'esperienza necessaria - ha sottolineato - e non appena la situazione ce lo consentirà entreremo e lavoreremo passo dopo passo".

Secondo Mosca, le forze russe hanno ormai conquistato gran parte della città e solo una parte dei quartieri occidentali sono ancora controllati dalle truppe ucraine.

Ieri Yevgeny Prigozhin, il capo della Wagner russa, ha dichiarato di stare scherzando quando ha detto che il suo gruppo mercenario avrebbe sospeso il fuoco a Bakhmut per consentire alle forze ucraine dall'altra parte della linea del fronte di mostrare la città ai giornalisti statunitensi in visita.

"Ragazzi, questo è umorismo militare. Umorismo, e niente di più... Era uno scherzo", ha detto poi come riporta Ria Novosti.

Infatti, continuano i duri scontri a fuoco tra le forze ucraine e russe nei quartieri occidentali di Bakhmut, dove i combattimenti alla periferia della città - in particolare vicino al villaggio di Khromove - hanno rappresentato nell'ultima settimana uno degli sviluppi principali: lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence.