Ucraina: Kiev, recuperati centinaia di corpi di soldati russi

Le squadre di ricerca ucraine affermano di aver recuperato i corpi di centinaia di soldati ucraini morti, insieme a un numero simile di russi, che intendono rimpatriare. Nel frattempo, Kiev chiede la restituzione di ogni ucraino catturato dalla Russia. Lo scrive la Cnn.



L'Ucraina, intanto, ha iniziato a realizzare un sistema di protezione delle infrastrutture critiche in conformità con i requisiti della legislazione europea: lo ha reso noto il Servizio statale per le comunicazioni speciali, come riporta Ukrinform.

"L'Ucraina sta studiando le direttive Ue Nis 2 (Ue 2022/2555) ed Rce (Ue 2022/2557) sulla protezione delle infrastrutture critiche e sta collaborando con i Paesi che hanno già avviato la loro attuazione", si legge in un comunicato.

Kiev già collabora con l'American Cyber ;;;;Security and Critical Infrastructure Protection Agency (Cisa), che ha una grande esperienza nella protezione delle infrastrutture critiche.

Il Servizio statale per le comunicazioni speciali, in qualità di organismo autorizzato nel campo della protezione delle infrastrutture critiche ucraine, sta sviluppando il quadro normativo e legale necessario.