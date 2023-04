Mosca espelle 34 diplomatici tedeschi per rappresaglia

Sono 34 i diplomatici tedeschi espulsi dalla Russia, su un un totale di 90 ancora presenti nel Paese. Lo riferisce il tabloid Bild, citando proprie fonti, ripreso anche dall'agenzia Tass. In precedenza, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova aveva parlato di "oltre 20" espulsioni in risposta alle espulsioni dei diplomatici russi disposte dalla Germania.

Mosca ha deciso di espellere un numero imprecisato di diplomatici tedeschi "in risposta alle azioni ostili di Berlino". Lo ha annunciato il ministero degli Esteri citato dall'agenzia Interfax.

Berlino aveva deciso un'espulsione di massa di diplomatici russi dalla Germania. Lo denuncia il ministero degli Esteri di Mosca, che annuncia una risposta "simmetrica" da parte russa e osserva - secondo quanto riporta la Tass - che i tedeschi stanno distruggendo l'intero spettro delle relazioni tra i due Paesi.



Berlino ha intrapreso la strada per distruggere l'intera gamma delle relazioni Russia-Germania, ha detto il ministero degli Esteri russo citato dalla Tass in riferimento alla decisione delle autorità tedesche di espellere diplomatici russi.



"Le autorità della Repubblica federale di Germania hanno deciso un'altra espulsione di massa di membri delle missioni diplomatiche russe in Germania. Condanniamo fermamente queste azioni di Berlino, che continua a distruggere l'intera gamma delle relazioni Russia-Germania, anche nelle loro dimensione diplomatica", ha sottolineato il ministero.



