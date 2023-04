Cina, ministro della Difesa in visita in Russia il 16-19 aprile

Il ministro della Difesa cinese sarà impegnato in una visita in Russia. "Su invito del ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, il ministro Li Shangfu effettuerà una visita ufficiale in Russia dal 16 al 19 aprile", ha riferito il ministero della Difesa cinese.

Durante la su missione, Li "terrà colloqui con i leader militari russi e visiterà l'accademia militare russa". Negli ultimi anni, "sotto la guida strategica" dei due capi di stato Xi Jinping e Vladimir Putin, "le relazioni militari Cina-Russia hanno continuato a operare ad alto livello e sono stati compiuti nuovi progressi nella comunicazione strategica, nelle esercitazioni e nell'addestramento congiunti e nella cooperazione pratica". In questo modo, ha concluso Tan, è stato possibile "arricchire costantemente la connotazione strategica del partenariato globale Cina-Russia di coordinamento nella nuova era".