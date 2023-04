E' ancora bufera su Macron per i commenti sulla Cina

Non si placa la polemica sulle parole del presidente francese Emmanuel Macron, secondo il quale la Francia è un alleato ma non un "vassallo" degli Usa, particolarmente per quanto riguarda la politica di Washington sulla crisi fra Cina e Taiwan. Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha definito "infelice" il commento di Emmanuel Macron. In visita in Mali Pistorius ha affermato: "Ho trovato questa dichiarazione poco felice ma io penso che l'Eliseo abbia già in qualche modo corretto. Non abbiamo mai rischiato di diventare o di essere vassalli degli Usa".

Da parte sua la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, che oggi è in missione in Cina, ha assicurato che l'Europa ha un approccio comune sul tema di Taiwan. Il capo dell'Eliseo, ha ricordato Baerbock, ieri ha "sottolineato ancora una volta che la politica francese sulla Cina rispecchia uno a uno quella europea", perché "nelle questioni centrali relative ai nostri interessi e ai nostri valori non è solo che stiamo

semplicemente su posizioni vicine, ma abbiamo approcci strategici comuni".

Secondo il premier polacco Mateusz Morawiecki, invece "sulla Cina l'Europa è miope". Parlando con i media durante la sua visita a Washington, il capo del governo di Varsavia ha detto che i dirigenti europei hano commesso un errore potenzialmente storico nel cercare di rafforzare i legami con la Cina. "I leader europei dimostrano di essere miopi se si rivolgono alla Cina per poter vendere lì più prodotti Ue ad un costo geopolitico enorme e così diventiamo più dipendenti da Pechino", ha sottolineato Morawiecki.

Più duro ancora il presidente del Ppe, il tedesco Mafred Weber, secondo il quale "le dichiarazioni di Macron hanno diviso l'Occidente e rafforzato i nostri concorrenti autocratici". "È stata una falsa partenza per un dibattito invece urgente sulle relazioni dell'Europa con la Cina", ha aggiunto Weber, informando che "abbiamo chiesto un dibattito in plenaria la prossima settimana per valutare i danni e trovare un modo più costruttivo di procedere".