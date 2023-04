Kiev, piano per liberare Crimea, abbattere il ponte di Kerch

Il piano dell'Ucraina per liberare la Crimea occupata dai russi prevede in particolare due passaggi: rimuovere il ponte di Kerch (simbolo dell'annessione, crollato in parte a ottobre per l'esplosione di un camion-bomba) e limitare i diritto dei filorussi e collaborazionisti. Lo riferisce Rbc-Ucraina citando il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza di Kiev Oleksiy Danilov. Secondo il segretario, sono 12 i passi importanti nel piano ucraino per riprendere la Crimea.

Del piano ucraino in 12 punti per la Crimea liberata dall'occupazione russa (annessa da Mosca nel 2014) fa parte anche un nuovo nome per Sebastopoli, la cosiddetta "città della gloria russa", su cui deciderà il Parlamento di Kiev: forse si chiamerà Akhtiar", ha suggerito il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza ucraino Oleksiy Danilov, che ha pubblicato la bozza del piano su Facebook.

Secondo Danilov, ci sarà un meccanismo di valutazione del grado di coinvolgimento di cittadini ucraini e residenti in Crimea nel sostegno alle attività delle amministrazioni di occupazione, che include la restrizione dei diritti civili, compresa la partecipazione alle elezioni. Il terzo punto del documento riguarda i dipendenti pubblici, i giudici, i pubblici ministeri, i funzionari delle forze dell'ordine e altre categorie di persone che in Crimea erano sul libro paga delle autorità ucraine ma hanno lavorato per le strutture di occupazione russa dopo il febbraio 2014: se saranno riconosciute responsabilità, saranno privati della pensione o non potranno più lavorare per l'Ucraina.

Il piano prevede poi che i cittadini della Federazione Russa che risiedono illegalmente in Crimea dalla data dell'annessione devono lasciare immediatamente la penisola entro il periodo specificato da Kiev. Quindi anche le transazioni immobiliari saranno ritenute nulle. Secondo il punto 11, dopo la liberazione della Crimea, ci sarà l'immediato rilascio di tutti i cittadini ucraini, dei tatari di Crimea e degli ucraini perseguitati dalla Federazione Russa per motivi politici dal 2014, con il risarcimento dei danni morali.

Kiev, russi hanno lasciato alcune posizioni a Donetsk - L'esercito russo è stato costretto a ritirarsi da alcune posizioni in direzione di Donetsk, dove le truppe ucraine stanno installando posizioni difensive: ha reso noto alla tv pubblica ucraina il capo del centro stampa delle forze militari di Kiev, Aleksey Dmitrashkovsky, citato dai media locali. "Il nemico si è ritirato da alcune posizioni in direzione di Donetsk,", ha affermato, "sta subendo perdite significative". Allo stesso tempo, l'intelligence ucraina indica un accumulo di attrezzature militari russe nell'area di Verkhnetoretsky: "Vuol dire che intendono lanciare operazioni militari più potenti in questa direzione".

Mercenari della Wagner avanzano verso Avdiivka - Secondo il capo dell'ufficio stampa delle forze militari di Kiev, Aleksey Dmitrashkovsky, mercenari russi del gruppo Wagner starebbero avanzando verso Avdiivka, nel Donetsk, anche se ancora non c'è una conferma definitiva dello spostamento di parte del battaglione di Prigozhin impegnato nella vicina Bakhmut. Dmitrashkovsky ha spiegato in tv, citato dai media ucraini, che l'esercito russo sta continuando le operazioni offensive nelle aree di Avdiivka, Maryinka e Karlovka, dove nelle ultime 24 ore ci sono stati 30 attacchi. Allo stesso tempo, nella direzione di Zaporizhzhia, le truppe del Cremlino stanno facendo lavori di fortificazione.

Bombardata Kostyantynivka, 3 morti e sei feriti - Almeno tre persone sono rimaste uccise e altre sei ferite nei bombardamenti russi su Kostyantynivka, nella regione di Donetsk, ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko. L'esercito russo ha bombardato la parte centrale della città questa mattina, edifici a più piani e abitazioni private sono stati pesantemente danneggiati. "Almeno tre persone sono state uccise e sei ferite nel bombardamento di Kostyantynivka", ha dichiarato.

Zelensky, respinta a Kiev la più grande forza contro l'umanità - "Le prime offensive, le prime conquiste, i primi territori liberati. È passato un anno da quando gli ucraini hanno respinto la più grande forza contro l'umanità del nostro tempo vicino a Kiev. Ucraini, avete fermato una forza che disprezza e vuole distruggere tutto ciò che dà significato alle persone", ha scritto il presidente Volodymyr Zelensky sui social. "Libereremo tutte le nostre terre. Riporteremo la bandiera ucraina in tutte le nostre città e comunità. Faremo di tutto per restituire all'Ucraina" le sue terre, ha aggiunto.

La guerra ha provocato la morte di 262 atleti ucraini La guerra della Russia ha causato la morte di 262 atleti ucraini e distrutto 363 impianti sportivi, ha dichiarato il ministro dello sport di Kiev Vadym Huttsait, come riporta il Guardian. Incontrando il presidente della Federazione internazionale di ginnastica Morinari Watanabe, Huttsait ha affermato che nessun atleta russo dovrebbe essere ammesso alle Olimpiadi o ad altre competizioni sportive: "Sostengono questa guerra e partecipano a eventi organizzati a sostegno di questa guerra", ha detto Huttsait, le cui affermazioni sono state pubblicate sul sito web del presidente Volodymyr Zelenskiy. Il Comitato Olimpico Internazionale ha raccomandato il graduale ritorno degli atleti russi e bielorussi alle competizioni internazionali come neutrali.