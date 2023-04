Isw, 'la campagna d'inverno russa in Donbass è fallita'

L'annuncio del 22 dicembre del capo di Stato maggiore russo Valery Gerasimov di conquistare i confini amministrativi di Donetsk e Luhansk entro il 31 marzo non è stato rispettato: l'offensiva invernale di Mosca nel Donbass non ha raggiunto gli obiettivi del Cremlino.

Lo scrive nel suo ultimo report il think tank statunitense Isw, (Institute for the study of the war). Gerasimov aveva affermato in dicembre che l'esercito russo stava concentrando la maggior parte degli sforzi della campagna d'inverno sulla conquista del Donetsk lungo la linea Kupyansk-Svatove-Kreminna-Lyman.