Kuleba: 'La presidenza russa Onu è uno schiaffo al mondo'

"La presidenza russa del Consiglio di Sicurezza dell'Onu è uno schiaffo in faccia alla comunità internazionale". Lo twitta il ministro ucraino degli Esteri Dymytro Kuleba. "Esorto gli attuali membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a contrastare qualsiasi tentativo russo di abusare della sua presidenza", ha aggiunto. "Ricordo anche che la Russia è un fuorilegge nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite", aggiunge Kuleba nel suo tweet, rimandando al link di una dichiarazione dello scorso dicembre in cui il ministero ucraino degli Esteri sottolineava l'"illegittimità della presenza della Federazione Russa nel Consiglio di sicurezza dell'Onu e nelle Nazioni Unite in generale".

"È molto significativo che nel giorno di festa di uno Stato del terrore, l'Iran, un altro Stato del terrore, la Russia, cominci a presiedere il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Non è solo una vergogna. È un altro colpo simbolico al sistema di regole delle relazioni internazionali". Lo scrive su twitter il chief of staff della presidenza ucraina, Andrij Yermak.