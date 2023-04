Kiev, bombardamenti russi su Kherson, tre civili morti

L'esercito russo ha bombardato zone residenziali della regione di Kherson, nel Sud dell'Ucraina, per 54 volte durante le ultime 24 ore: tre civili sono rimasti uccisi e altri due feriti. Lo riferisce il capo dell'amministrazione militare regionale Alexander Prokudin, citato dai media ucraini. La città di Kherson è stata attaccata per cinque volte durante la giornata di ieri, ha aggiunto.

"Purtroppo ci sono vittime tra la popolazione civile: 3 persone sono state uccise, 2 sono rimaste ferite", ha reso noto Prokudin.

Milley, 'Mosca ha fallito per strategia e tattica' "E' improbabile che l'Ucraina riesca a cacciare tutte le forze russe dal suo territorio entro quest'anno, non credo che si possa fare a breve termine. E' un compito militare molto, molto difficile", ha dichiarato il capo dello stato maggiore congiunto Usa Mark Milley in una intervista a Defense one. "Si tratta di 200mila russi che si trovano ancora nell'Ucraina occupata. Non dico che non si possa fare. Dico che è difficile", ha spiegato. E ha aggiunto che intanto la Russia "ha fallito" dal punto di vista strategico e operativo, "e ora sta fallendo anche dal punto di vista tattico".