Ryabkov all'ANSA: "Dall'Italia ora una politica deplorevole"

"L'Italia è sempre nei nostri cuori" ma "in questo momento, politicamente e in termini di sicurezza, è tra i Paesi all'avanguardia nel volere infliggere una sconfitta strategica alla Russia", e "questo è deplorevole". Lo ha detto in un'intervista all'ANSA il vice ministro degli Esteri russo, Serghei Ryabkov. "Per secoli - ha aggiunto il vice ministro - l'Italia ha avuto relazioni straordinarie con il nostro Paese in tutti campi. Ci sono stati alti e bassi, e guerre. Ma Roma è stata tra i pochissimi che hanno avuto una profonda comprensione delle rispettive posizioni e di quanto queste relazioni ci arricchissero reciprocamente".

La Russia continua l'operazione militare in Ucraina anche per assicurarsi il controllo integrale dei territori delle regioni di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, annesse lo scorso settembre alla Federazione Russa, ha detto Ryabkov. "I territori che sono diventati parte integrante della Russia non possono essere riconsiderati in modo diverso", ha affermato Ryabkov.