Kenya: Laura Mattarella danza con la first lady Rachel Ruto

(ANSA) - NAIROBI, 14 MAR - Un tuffo nella cultura e nelle tradizioni del Kenya per Laura Mattarella. La figlia del Presidente della Repubblica italiana, a margine dell'incontro del padre con il leader keniano William Ruto, ha visitato insieme con la first lady Rachel il "Bomas of Kenya", una sorta di teatro-museo di Nairobi dove sono state allestite danze tipiche e scenografie che rimandano alle diverse etnie del paese africano.

Laura Mattarella si è fatta coinvolgere nei balli, ha assistito a rappresentazioni ed ha assaggiato prodotti tipici della terra keniana, alla presenza anche della Ministra del Turismo del Kenya, Peninah Malonza. (ANSA).