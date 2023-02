Possibile missione Zelensky a Bruxelles

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe arrivare a Bruxelles nei prossimi giorni per partecipare di persona a una sessione straordinaria della riunione plenaria dell'Europarlamento. E' quanto appreso dall'ANSA da fonti europee.

"C'è un invito aperto a Bruxelles per il presidente Volodymyr Zelensky". E' quanto spiega il portavoce del Consiglio Ue, Barend Leyts, in merito all'ipotesi che il presidente ucraino arrivi giovedì a Bruxelles, in concomitanza con il Consiglio europeo. Il riferimento all'invito aperto a Zelensky, spiega Leyts, è "l'unico commento" possibile a riguardo.

Intanto non ci saranno cambiamenti ai vertici del ministero della Difesa ucraina questa settimana. Ad affermarlo è sul suo canale Telegram David Arakhamia, capo dei parlamentari del partito Servitore del Popolo del presidente Volodymyr Zelensky. Secondo Arakhamia, invece, questa settimana saranno nominati il nuovo ministro dell'Interno e il nuovo capo dell'Sbu, i servizi d'intelligence di Kiev. Ieri lo stesso Arakhamia aveva detto che il capo dei servizi segreti militari Kyrylo Budanov sarebbe stato nominato nuovo ministro della Difesa in sostituzione di Oleksiy Reznikov

Nessuna concessione negoziale, nessuna tregua: questa la posizione di Kiev secondo quanto scrive il consigliere presidenziale Miykhailo Podolyak sul suo canale Telegram. "Qualsiasi concessione - scrive il consigliere di Zelensky - è una capitolazione e non la tollereremo in nessuna circostanza. Una tregua temporanea porterà solo alla fase successiva della guerra in Ucraina".