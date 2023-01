Ucraina, uccisi 120mila soldati russi .

Agenzia ANSA

Vertice per concordare i nuovi aiuti da fornire al Paese. Zelensky chiede i panzer da difesa e da combattimento. Il Cremlino: 'L'Occidente si illude, i carri armati non serviranno a nulla'. Berlino: 'Sui Leopard pro e contro, non abbiamo ancora deciso'. Dall'Intelligence britannica arriva l'allarme sul gruppo Wagner: 'Conta fino a 50.000 combattenti sul territorio ucraino, è diventato una componente chiave del conflitto'. Crosetto: 'Ci sarà una crescita esponenziale degli attacchi, non c'è tempo da perdere' (ANSA)