"No, il Papa tiene sempre presente questo invito ma il Papa vorrebbe compiere questa visita al momento opportuno e non sembra che sia questo".

Così, in modo tranchant, monsignor Paul Gallagher, "ministro degli Esteri" del Vaticano, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano, a margine di un dibattito sulla pace, se sia giunto il momento per Papa Francesco di recarsi in visita a Kiev.