Bolsonaro posta una foto dall'ospedale, 'Grazie per le preghiere'

L'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha postato una foto sui social dall'ospedale di Orlando, negli Stati Uniti, dove è stato ricoverato ieri in seguito a dolori addominali. "Grato per le preghiere e per i messaggi che mi augurano una pronta guarigione", ha scritto l'ex capo dello Stato, accanto a uno scatto che lo ritrae a letto.

- Após facada sofrida em Juiz de Fora/MG, fui submetido à 5 cirurgias. Desde a última, por por 2x tive aderências que me levaram à outros procedimentos médicos.

- Ontem nova aderência e baixa hospitalar em Orlando/USA.

- Grato pelas orações e mensagens de pronto restabelecimento. pic.twitter.com/u5JwG7UZnc — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 10, 2023

"Dopo la coltellata ricevuta a Juiz de Fora, ho avuto cinque interventi chirurgici e dall'ultimo ho avuto un'adesione che mi ha portato ad altre procedure mediche", ha aggiunto Bolsonaro, ricordando l'attentato subito nel settembre del 2018, durante la campagna per le elezioni presidenziali.

L'ex leader di destra è arrivato in Florida il 30 dicembre, due giorni prima dell'insediamento del suo successore, Luiz Inácio Lula da Silva, al quale non ha voluto consegnare la fascia presidenziale. L'ingresso in suolo americano è stato effettuato con un passaporto diplomatico, che risulta scaduto dal 1 gennaio, ha riferito alla stampa un portavoce del governo Usa. Ora Bolsonaro per rimanere nel Paese dovrà rivolgersi alle autorità di immigrazione per modificare il tipo di visto, è stato precisato.