Brasile: Bolsonaro dimesso dall'ospedale in Florida

L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato dimesso dall'ospedale di Orlando, in Florida, dov'era stato ricoverato per problemi intestinali conseguenza dell'accoltellamento che subì nel 2018.

E' stato visto uscire da un'automobile e entrare in fretta in una casa alla periferia di Orlando, dove è riparato il 30 dicembre, due giorni prima della cerimonia di insediamento alla presidenza di Luiz Inacio Lula da Silva, del quale Bolsonaro non ha mai riconosciuto la vittoria e ha rifiutato di consegnare la fascia presidenziale, ed è sospettato di essere dietro all'assalto violento di alcune migliaia di estremisti suoi sostenitori tre giorni fa alle sedi del potere a Brasilia.