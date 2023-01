Il Capodanno di Kiev, abbattuti 45 droni kamikaze russi

La contraerea ucraina ha distrutto la notte scorsa 45 droni kamikaze Shahed-131/136 di fabbricazione iraniana lanciati dalle forze russe: lo ha reso noto su Telegram il servizio stampa del Comando delle Forze aeree, come riporta Ukrinform. Una prima esplosione è risuonata sopra Kiev a meno di un'ora dall'inizio del 2023.

"Nella notte tra il 31 dicembre 2022 e il primo gennaio 2023, gli invasori russi hanno attaccato l'Ucraina con droni kamikaze Shahed-131/136 di fabbricazione iraniana. Quarantacinque droni d'attacco sono stati distrutti grazie al lavoro della difesa aerea dell'Aeronautica Militare in collaborazione con la difesa aerea di altri elementi delle Forze di Difesa dell'Ucraina", si legge nel messaggio. "Tredici droni sono stati abbattuti nel 2022 e 32 nel 2023", precisa il Comando.

Le forze di difesa ucraine hanno abbattuto 32 obiettivi aerei russi sopra la città di Kiev durante la notte: lo ha reso noto su Telegram il servizio stampa dell'Amministrazione militare della capitale, come riporta Ukrinform.

Una infrastruttura energetica è stata danneggiata la notte scorsa in un attacco di droni russi nella regione di Kiev: lo ha reso noto su Telegam il capo dell'Amministrazione militare regionale, Oleksiy Kuleba, come riporta Ukrinform.

Le esplosioni sono state almeno una decina, secondo i giornalisti dell'Afp e le autorità locali. Nel Mar Nero stazionano cinque navi da guerra pronte al combattimento

Borrell, al fianco dell'Ucraina anche nel 2023

"Siamo decisi a continuare a stare al fianco dell'Ucraina, anche nel 2023": così il l'alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza Josep Borrell. "Nel 2022 la Russia ha deciso di abbandonare completamente gli impegni per i diritti umani fondamentali e di attaccare l'Ucraina e la sicurezza globale", ha scritto Borrell sul suo account Twitter.

Intelligence di Kiev, Mosca ha ancora missili per 3 attacchi su larga scala

La Russia ha a disposizione missili da crociera per lanciare al massimo altri tre attacchi su larga scala contro l'Ucraina: lo ha detto in una conferenza stampa il vicecapo dell'intelligence di Kiev, Vadym Skibitsky, come riporta Rbc-Ucraina.

"I russi hanno un deficit oggi. È principalmente correlato ai missili balistici Iskander. Come si può vedere, usano questo tipo di armi da molto tempo. Si tratta di balistica. E lo stock di (missili) Kalibr sta per esaurirsi", ha detto Skibitsky. "I nostri calcoli sono molto semplici - ha aggiunto -. Il massimo di cui la Russia è capace sono due o tre missioni di attacco della stessa potenza che abbiamo visto negli ultimi tempi", ha aggiunto spiegando che, secondo gli standard militari russi, le armi ad alta precisione sono i missili da crociera Kh-101, Kh-555 e i Kalibr. Secondo l'alto ufficiale la produzione di missili in Russia continua, sebbene sia leggermente diminuita. Il capo dell'intelligence ucraina, Kyrylo Budanov, aveva stimato di recente che Mosca ha ancora circa 150 missili, che potrebbero essere sufficienti per due massicci attacchi su larga scala contro l'Ucraina.