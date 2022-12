Ucraina: Udite esplosioni a Kiev

Diverse esplosioni sono state udite a Kiev, capitale dell'Ucraina. Lo riferisce un giornalista dell'agenzia stampa France Presse sul posto. Le esplosioni sono state almeno una decina, secondo i giornalisti dell'Afp e le autorità locali, che hanno invitato i residenti a mettersi al riparo. "Si sono udite esplosioni a Kiev! Rimanete al sicuro!" ha scritto il sindaco della città Vitali Klitschko su Telegram.

Almeno una persona è morta e diverse altre sono rimaste ferite in seguito a una serie di attacchi aerei lanciati dalle forze russe in tutta l'Ucraina, compresa la capitale Kiev. Lo ha detto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, scrive il Guardian, precisando che una persona è morta nel distretto di Solomyansk. A Solomyan, nel sud-ovest della città, almeno tre donne sono state trasportate in ospedale. Un hotel e un'abitazione sono stati colpiti da missili, secondo il vice capo del presidente ucraino, Kyrylo Tymoshenko. Nella prima raffica di attacchi sarebbero state udite dieci esplosioni.

Ieri sei civili sono stati uccisi e altri sette sono rimasti feriti negli attacchi russi in Ucraina: lo ha reso noto su Telegram il vice capo dell'ufficio del presidente, Kyrylo Tymoshenko , come riporta Ukrinform. Secondo i dati delle amministrazioni militari regionali, tre civili sono stati uccisi nella regione di Donetsk, due nella regione di Kharkiv e un sesto è morto nella regione di Chernihiv.

Cinque navi da guerra russe stazionano nel Mar Nero e sono pronte al combattimento, ma nessuna di esse è equipaggiata con missili: lo hanno reso noto su Telegram le Forze Navali ucraine, come riporta Ukrinform. "Nel Mar Nero, fino a cinque navi da guerra nemiche rimangono in servizio di combattimento", si legge nel rapporto, secondo cui nel Mar d'Azov una nave da guerra russa rimane pronta al combattimento. Nel Mar Mediterraneo, inoltre, ci sono nove navi da guerra russe, tra cui cinque portamissili da crociera del tipo Kalibr, per un totale di 72 missili a bordo.