Ucraina: allarme aereo in tutte le regioni

Allarme aereo in tutte le regioni dell'Ucraina, le autorità affermano che l'esercito russo sta lanciando missili dovunque e chiedono ai cittadini di andare nei rifugi: i raid aerei sono durati per più di un'ora in tutto il Paese. Lo riporta l'Ukrainska Pravda.

Il capo dell'amministrazione regionale di Mykolaiv Vitaly Kim ha chiesto di prendere sul serio l'allarme: "Stanno arrivando i missili russi, prendete sul serio l'allarme aereo".

Il presidente dell'amministrazione statale regionale di Kirovohrad Andrey Raykovich scrive sui social che "il cielo mette paura, il nemico sta lanciando razzi in tutta l'Ucraina".

"I residenti hanno riferito di 16 esplosioni nell'area dell'aeroporto vicino a Belgorod, in Russia": lo ha scritto su Telegram il Centro per le comunicazioni strategiche delle Forze armate ucraine, come riporta Ukrinform. I media ucraini hanno pubblicato sui siti i video che mostrano colonne di fumo dopo le esplosioni nella base aerea.

Secondo l'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti, questa mattina "il sistema di difesa aerea ha funzionato su Belgorod, ci sono state 16 esplosioni, le finestre delle case tremavano, scattavano gli allarmi delle auto, c'erano rumori molto forti".