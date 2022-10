Kiev annuncia: siamo pronti a liberare le zone occupate di Zaporizhzhia

Le forze armate dell'Ucraina si stanno preparando a liberare la parte occupata dall'esercito russo della regione di Zaporizhzhia, area dell'Ucraina sud-orientale dove si trova la centrale nucleare più grande d'Europa.

Lo ha annunciato su Telegram il sindaco in esilio di Melitopol Ivan Fedorov, riferendo in particolare che non lontano da Gulyaipol le unità di Kiev hanno distrutto un deposito di munizioni, mentre a Tokmok, Pology, Kamianets-Dniprovska le truppe della Federazione hanno subito gravi perdite in termini di soldati ed equipaggiamenti. Lo riporta Unian.