Ucraina: la cronaca della giornata in diretta

10,21 "A partire da ora se c'è un inferno nel mondo è ad Azovstal. Gli ultimi 11 chilometri quadrati di libertà a Mariupol sono stati trasformati in un inferno". Lo ha detto un consigliere del sindaco della città Petro Andriushchenko, citato dalla Cnn, spiegando che "intensi attacchi sull'acciaieria non si sono fermati per tutta la notte e stanno continuando.

09,12 Kiev, la difesa dell'acciaieria Azovstal è diventata la priorità numero uno

07,44 Comandante Azov, nell'acciaieria battaglia sanguinosa

04,03 Le sirene d'allarme antiaeree hanno risuonato questa notte in tutta l'Ucraina

02,36 Mosca, simulati attacchi con missili balistici nucleari

00,14 Zelensky, il giorno della liberazione è vicino