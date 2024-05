Operazione dei carabinieri del Nas di Sassari oggi in diverse palestre della città nell'ambito di una complessa indagine su un presunto traffico di anabolizzanti.

Due persone sono state arrestate e sono state eseguite decine di perquisizioni in abitaizioni. I due arrestati saranno processati domani per direttissima in Tribunale. Sempre domani, ulteriori dettagli sull'inchiesta saranno resi noti dai carabinieri, su autorizzazione della Procura.



