Ucraina, Gentiloni: 'Su sanzioni Ue e gas russo, nessuna misura esclusa'

L'Europa,davanti all'orrore di Bucha, reagisce mettendo in campo nuove sanzioni contro Mosca. Il tema è sul tapppeto dell'Eurogruppo che si riunisce oggi a Lussemburgo.

"C'è una discussione in corso, la Commissione europea dice sempre che per noi nessuna misura è esclusa". Lo ha detto il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, prima dell'Eurogruppo, rispondendo alle domande su un possibile embargo sull'energia russa da parte dell'Ue. "Quello che abbiamo tutti visto" a Bucha "merita una reazione ulteriore", ha aggiunto Gentiloni, "per la verità noi stavamo già preparando un ulteriore pacchetto di sanzioni" contro Mosca "e vedremo nei prossimi giorni se ci saranno le condizioni politiche per allargarlo ulteriormente".

Anche il vicepresidente della Commissione europeo, Valdis Dombrovskis, rispondendo a una domanda sulla possibiltà di un embargo sul petrolio russo, ha detto che "nulla è fuori discussione". "E' molto chiaro che come Ue dobbiamo fare di più per fermare questa guerra e queste atrocità, quindi la Commissione europea sta già preparando il prossimo pacchetto di sanzioni", ha aggiunto Dombrovskis, "tutti gli Stati membri saranno in grado di decidere sui prossimi passi ambiziosi" da compiere.

L'Eurozona, ha detto inoltre Dombrovskis, potrebbe affrontare uno scenario senza gas russo: "Stiamo analizzando le implicazioni per l'economia" della guerra in Ucraina "e valutiamo gli scenari" possibili, tra i quali "cosa significa" per l'Eurozona "se il gas russo viene tagliato per qualsiasi motivo, sia se l'Ue inserisce" la misura "nelle sanzioni o se viene tagliato dalla Russia stessa, ma anche qui la conclusione è che, non senza problemi, è possibile affrontare una situazione così", ha affermato Dombrovskis.

Ma il ministro delle Finanze austriaco, Magnus Brunner, prima dell'Eurogruppo ha affermato che "l'Austria non è a favore di nuove sanzioni" contro Mosca "legate al gas". "Siamo molto dipendenti dal gas russo e penso che tutte le sanzioni che colpiscono noi più di quanto colpiscano la Russia non sarebbero giuste", ha detto. Quanto sta accadendo in Ucraina "è estremamente duro, ma quando si parla di sanzioni bisogna restare freddi e se una sanzione ti danneggia di più dell'altra parte allora non è la direzione giusta", ha evidenziato Brunner. E la Germania ha detto che al momento non è possibile interrompere l'importazione di gas russo, anche se il vicecancelliere tedesco, Robert Habeck, ha invece detto oggi che "ogni giorno aumentiamo la nostra indipendenza" dalla Russia e quindi "le possibilità di un embargo". Mentre il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha affermato durante la presentazione di un master di Bocconi e Politecnico di Milano: "In questo momento la formidabile dipendenza energetica dalla Russia è veramente difficile da giustificare e da sopportare". "Dobbiamo farci sicuramente un esame di coscienza e credo che tutta l'Europa lo stia facendo", ha aggiunto il ministro: "Da un lato uno vede queste immagini e quello che sta succedendo e la prima reazione emotiva è dire cosa ci interessa della sicurezza energetica nazionale: invece è il momento di lavorare sulla sicurezza energetica nazionale e di correggere errori antichi".