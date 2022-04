L'Ue: le aziende non aderiscano al pagamento del gas in rubli

"Con i nostri partner del G7 abbiamo chiaramente espresso la nostra posizione: i contratti concordati devono essere rispettati. Il 97% dei contratti in questione prevede esplicitamente il pagamento in euro o dollari. Le aziende con tali contratti non dovrebbero aderire alle richieste russe". Lo dice un portavoce della Commissione europea, interpellato sulla richiesta di Mosca di ricevere il pagamento del gas in rubli.

"Stiamo analizzando il nuovo decreto e siamo in contatto con le imprese energetiche dell'Ue che ne sarebbero interessate, nonché con gli Stati membri - aggiunge il portavoce della Commissione -. L'Ue risponderà in modo unito a quest'ultimo tentativo della Russia di aggirare le nostre sanzioni". In giornata sul tema si è riunito il gruppo di coordinamento sul gas della Commissione.